1519 новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Тверской области на 6 февраля

На карантине находятся 21 320 заболевших. Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным регионального оперштаба на 6 февраля 2022 года, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 116 234 случая заражения (+ 1519 за сутки).

Выздоровели 92 449 пациентов (+61 за сутки). На карантине находятся 21 320 заболевших, (+1456 за сутки). Госпитализированы за минувшие сутки были 38 человек.

За весь период скончались от коронавируса 2465 человека (+2 за последние сутки).

В Тверской области продолжается вакцинация от короонавируса. По данным федерального регистра прививку сделали 653 870 человек, в том числе за сутки - 690.

В регионе начали прививать детей от 12 лет. Пункт вакцинации детей и подростков открылся в детской областной больнице (в консультативно-диагностическом центре на Рыбацкой, 13). Пункт работает ежедневно. Записать на вакцинацию (с разрешения родителей и согласия ребёнка) можно детей и подростков 12-17 лет.