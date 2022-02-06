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Общество6 февраля 2022 8:32

Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий стал крёстным двух девочек из многодетных семей

Крестниц митрополита нарекли Елизаветой и Ксенией
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Таинство состоялось 5 января. Фото: tvereparhia.ru

Таинство состоялось 5 января. Фото: tvereparhia.ru

5 февраля митрополит Тверской и Кашинский Амвросий покрестил двух малышей из многодетных семей. Таинство состоялось в крестильном храме святых Царственных страстотерпцев при Воскресенском кафедральном соборе Твери.

Митрополит стал крёстным отцом для обоих девочек, таким образом исполнив своё обещание крестить детей в тверских многодетных семьях. Девочки в крещении получили имена Ксения (в честь Ксении Петербургской) и Елизавета (в честь преподобномученицы великой княгини Елисаветы). Ксюша - четвёртый ребёнок в многодетной семье, а Лиза - третий.

Митрополит Амвросий произнёс для родителей своих крестниц напутственное слово и подарил иконы и Евангелие с памятной надписью.

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