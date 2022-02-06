Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий стал крёстным двух девочек из многодетных семей

Таинство состоялось 5 января. Фото: tvereparhia.ru

5 февраля митрополит Тверской и Кашинский Амвросий покрестил двух малышей из многодетных семей. Таинство состоялось в крестильном храме святых Царственных страстотерпцев при Воскресенском кафедральном соборе Твери.

Митрополит стал крёстным отцом для обоих девочек, таким образом исполнив своё обещание крестить детей в тверских многодетных семьях. Девочки в крещении получили имена Ксения (в честь Ксении Петербургской) и Елизавета (в честь преподобномученицы великой княгини Елисаветы). Ксюша - четвёртый ребёнок в многодетной семье, а Лиза - третий.

Митрополит Амвросий произнёс для родителей своих крестниц напутственное слово и подарил иконы и Евангелие с памятной надписью.