Под Тверью волонтёры спасли дедушку, пролежавшего около полусуток под рухнувшим от тяжести снега сараем

Поисковикам пришлось разгребать завал не дожидаясь МЧС, оставлять пенсионера там было опасно. Фото: ВПСО «Сова»

О спасении 81-летнего пенсионера, который чуть было не погиб под сараем, обрушившимся из-за тяжести снега, рассказали волонтёры поисково-спасательного отряда "Сова".

Заявка о пропаже пожилого мужчины поступила в "Сову" вечером 4 февраля. Связи с пропавшим не было где-то с 14:00. Поисковики узнали, что дедушка жил с женой в СНТ "Арония" в Калининском районе. Его супруга была дома, и где муж не знала - дома и на участке, с её слов, его не было. По мнению родственников, дедушка мог уйти на станцию "Кузьминка", чтобы ехать в Тверь.

Волонтёры моментально организовали поиск. Добровольцы отправились проверять железнодорожный вокзал и улицы Твери, по которым обычно ходил пропавший. Несколько человек поехали в СНТ. Город поисковики прочёсывали около четырёх часов. Всё говорило о том, что дедушка там не появлялся.

Уже за полночь волонтёры начали обследовать станции под Тверью - может быть дедушка сошёл с поезда раньше? Но и тут ничего не нашли.

В это время поисковая группа кое-как добралась до СНТ. Сделать это было нелегко - всё завалено снегом. По пути к станции, с которой мог уехать пенсионер, свежих следов тоже не нашли...

"Две поисковые группы собрались у дома "потеряшки" и, с разрешения хозяйки и под её увещевания, что все осмотрено не один раз, пошли с осмотром по территории. Сарай, туалет, колодец – пусто. Прошли до угла участка к последнему сараю, рядом с которым лежала, высовываясь из-под снега, куча досок – дрова, мусор и больше ничего, но из под кучи досок торчал старый сапог. И тут сапог пошевелился, а из-под снега раздался стон", - рассказывают поисковики.

Всё это время дедушка лежал под сараем... Фото: ВПСО «Сова»

Дедушка всё это время был там. Половина крыши сарая не выдержала массива снега и упала вместе со стеной, придавив его. Волонтёры вызвали "скорую" и МЧС. Однако дальнейший осмотр места показал: ждать опасно - остатки крыши и стен могут рухнуть на несчастного в любую минуту.

Поисковики расспросили дедушку и пришли к выводу, что серьёзных травм у него нет. Осторожно расчистили завал и перетащили несчастного на одеяло, которое вынесла его жена. Придя к выводу, что "скорая" вряд ли проедет к дому по снегу, волонтёры на одеяле потащили пострадавшего к выезду из садового товарищества.

"Около 20 минут занял путь в 300 метров по заснеженным дорогам и еще минут 30 - ожидание бригады скорой помощи", - делятся подробностями волонтёры.

Спасённого передали медикам. Фото: ВПСО «Сова»

Расслабились все только когда передали дедушку врачам... Пожилой мужчина провёл под завалом около полусуток. Сильно замёрз, но был спасён благодаря упорной работе и профессионализму тверских поисковиков.