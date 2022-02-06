В детской областной больнице Твери открыт пункт вакцинации детей и подростков от коронавируса

Вакцина для детей содержит в пять раз меньше антигена. Фото: Олег УКЛАДОВ

В консультативно-диагностическом центре тверской детской областной больницы (ул. Рыбацкая, д. 13), открылся пункт вакцинации детей и подростков от коронавируса. Он работает ежедневно, записаться на прививку можно по телефону 122 или через Госуслуги. На прививку принимают детей и подростков с 12 до 17 лет включительно.

Вакцина для детей аналогичная "взрослой", но содержит в пять раз меньше антигена. Вакцинация проводится по обычной схеме - в 2 этапа, с интервалом 21 день. Чтобы сделать прививку ребёнку, необходимо его согласие, а также письменное заявление родителя, сообщает VK-группа детской областной больницы.