В Тверской области мужчина уснул в кафе и лишился телефона

Полицейские быстро установили личность вора. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Телефон стоимостью 10 тысяч рублей увели у хозяина из под носа в одном из бологовских кафе. Как сообщил полицейским потерпевший, мобильник лежал перед ним на столе и пропал.

Стражи правопорядка выехали на место происшествия, просмотрели записи видеокамер, опросили свидетелей и установили личность злоумышленника. Им оказался 59-летний ранее сулимый знакомый потерпевшего, с которым тот и пришёл в кафе. Выяснилось, что мобильник он похитил дождавшись пока собеседник уснёт.

- Следователем ОМВД России по Бологовскому району возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщает пресс-службы Управления МВД по Тверской области.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.