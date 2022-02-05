В Твери возобновляют подачу воды в жилые дома

Воду потихоньку дают. Фото: Александр ЖМУЛИН

В Твери восстанавливают водоснабжение жилых домов после прорыва на магистральном водопроводе в Затверечье. Из этого ЧП часть города в субботу вечером на несколько часов осталась без воды в кранах. А на улице Старобежецкой случился потоп (видео прилагается).

Как сообщила ранее горадминистрация, ситуация находится на контроле, сотрудники ООО "Тверьводоканал" проводят работы по устранению повреждения. После 22:00 водоснабжение начали потихоньку восстанавливать.

Администрация Твери сообщает:

- В Твери сотрудниками ООО Тверьводоканал оперативно локализовано место повреждения сетей холодного водоснабжения в районе улицы Старобежецкая. В настоящее время параметры подачи холодной воды в дома горожан восстанавливаются. Они были снижены из-за повреждения сетей. Ситуация находится на контроле губернатора Игоря Рудени. Глава региона поблагодарил сотрудников ООО Тверьводоканал за оперативную организации ремонтных работ на водоводе.