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Происшествия5 февраля 2022 19:34

В Твери возобновляют подачу воды в жилые дома

В городе произошел прорыв на водоводе, место локализовано
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
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Воду потихоньку дают.

Воду потихоньку дают.

Фото: Александр ЖМУЛИН

В Твери восстанавливают водоснабжение жилых домов после прорыва на магистральном водопроводе в Затверечье. Из этого ЧП часть города в субботу вечером на несколько часов осталась без воды в кранах. А на улице Старобежецкой случился потоп (видео прилагается).

Как сообщила ранее горадминистрация, ситуация находится на контроле, сотрудники ООО "Тверьводоканал" проводят работы по устранению повреждения. После 22:00 водоснабжение начали потихоньку восстанавливать.

Администрация Твери сообщает:

- В Твери сотрудниками ООО Тверьводоканал оперативно локализовано место повреждения сетей холодного водоснабжения в районе улицы Старобежецкая. В настоящее время параметры подачи холодной воды в дома горожан восстанавливаются. Они были снижены из-за повреждения сетей. Ситуация находится на контроле губернатора Игоря Рудени. Глава региона поблагодарил сотрудников ООО Тверьводоканал за оперативную организации ремонтных работ на водоводе.

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