МЧС предупредило, где в Тверской области особенно велика вероятность ДТП 6 февраля

Водителям следует проявить повышенную осторожность на ряде участков трасс в регионе. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Областное ГУ МЧС России в своем прогнозе ЧС на воскресенье, 6 февраля, отметило особо потенциально опасные участки дорог, где водителям необходимо проявить повышенную осторожность.

Наибольшее количество ДТП прогнозируется в Твери, а также на 14 опасных участках федеральных трасс:

М-9 «Балтия» (четыре участка): Зубцовский район (207 км), Оленинский муниципальный округ (277 км), Нелидовский городской округ (321 км), Западнодвинский муниципальный округ (363 км);

М-10 «Россия» (10 участков): Конаковский район (с 136 по 137 км), Калининский район (с 173 по 174 км, 196-197 км), Торжокский район (232 км, 242 км, с 256 по 257 км), Спировский район (с 266 по 267 км), Вышневолоцкий городской округ (301 км), Бологовский район (330 км, 336 км);

Существует вероятность происшествий на открытых участках скоростной автодороги М-11.

При этом опасные, а также неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются. Однако возможна гололедица.