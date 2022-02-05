В Твери из-за прорыва на водоводе произошли отключения воды во многих жилых домах

По городе произошли отключения воды из-за повреждения на трубопроводе. Фото: Александр ЖМУЛИН

На многих улицах Твери у людей в домах либо совсем пропала, либо очень слабо стала течь вода. "КП"-Тверь" выяснила, что произошло.

Вода пропала из-за аварии на магистральном трубопроводе в районе улицы Старобежецкой в Заволжье. Как мы ранее писали, там полный потоп (видео прилагается).

Администрация Твери сообщила следующее:

- Из-за повреждения на сетях холодного водоснабжения в отдельных районах города понижены параметры подачи холодной воды. Ситуация находится на контроле, сотрудники ООО "Тверьводоканал" проводят работы по устранению повреждения. Планируется, что в течение двух часов место повреждения будет локализовано, параметры подачи холодного водоснабжения начнут восстанавливаться.

В общем, водоснабжение сегодня должны восстановить.