В Тверской области самец рыси Тимоха привык к вольеру после жизни в доме

Тимоха скачет по территории огороженного вольера. Фото: VK/Реабилитационный центр диких животных "Ромашка"

Биологи-супруги Алексей и Яна Мурашовы поделились в соцсети большим рассказом о том. как их подопечный самец рыси Тимоха привыкал к жизни в вольере. Напомним, что Мурашовы заботятся о разных зверях и птицах в реабилитационном центре диких животных "Ромашка" в Зубцовском районе. Мы о нем уже не раз писали. (читайте здесь или здесь)

Биологи в своем посте рассказали, что Тимоху пришлось перевести в вольер из дома два месяца назад, так как взрослеющий хищник начал "качать права", показывая, кто в этом доме хозяин.

Отметим, что у Мурашовых на территории центра обустроен просторный вольер для рысей с домиками и огороженным пространством под открытым небом.

Тимоха - в домике вольера. Фото: VK/Реабилитационный центр диких животных "Ромашка"

Раньше биологи переводили в вольер попавших в центр рысей постепенно, выгуливая их там, а потом забирая в дом рядом, где сами живут. Но с Тимохой вышло по-другому. - Кот в какой-то момент отказался от прогулок и решил вести домашний образ жизни. Мы пошли у него на поводу за что и поплатились. В результате переезд в вольер произошел однажды и навсегда, - рассказали Мурашовы.

По их словам, переведенный в вольер Тимоха забрался в домик и наотрез отказался из него выходить:

- Не только выходить, он полностью отказался от еды и даже не пил... Что мы только не делали чтобы заставить его поесть, предлагали самые вкусные и любимые его корма, подолгу сидели у вольера, и разговаривали с ним, даже принесли к нему его кота-воспитателя Печкина... Ровно две недели рысь отказывалась от еды.

Но затем все-таки обжился и начал питаться - стресс прошел.

Целиком большой рассказ биологов с интересным финалом о том. как не надо выпускать животных в дикую природу читайте в паблике центра.