Тверь
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 февраля 2022 14:55

В Твери пропали две девочки

Их ищут сотрудники правоохранительных органов
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Заволжским межрайонным следственным отделом Твери областного СУ СК РФ совместно с сотрудниками УМВД разыскиваются две несовершеннолетние жительницы города.

3 февраля ушла из дома и пропала 17-летняя Мария Альтеренко.

4 февраля также ушла из дома и до сих пор не вернулась 13-летняя София Дунаева.

Следственно-оперативная группа выезжала по адресам, где они живут, опрошены родственники, устанавливается круг общения Марии и Софии, проводятся поисковые мероприятия.

Всем, кто где-то их видел, кому что-то известно о местонахождении, просьба обратиться в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.

0