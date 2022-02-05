В Твери пропали две девочки

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Заволжским межрайонным следственным отделом Твери областного СУ СК РФ совместно с сотрудниками УМВД разыскиваются две несовершеннолетние жительницы города.

3 февраля ушла из дома и пропала 17-летняя Мария Альтеренко.

4 февраля также ушла из дома и до сих пор не вернулась 13-летняя София Дунаева.

Следственно-оперативная группа выезжала по адресам, где они живут, опрошены родственники, устанавливается круг общения Марии и Софии, проводятся поисковые мероприятия.

Всем, кто где-то их видел, кому что-то известно о местонахождении, просьба обратиться в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.