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Происшествия5 февраля 2022 14:21

В страшной аварии на федеральной трассе в Тверской области пострадал мужчина

Фура врезалась в Газель
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
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Огромный грузоперевозчик въехал в Газель. Фото: УГИБДД по Тверской области

Огромный грузоперевозчик въехал в Газель. Фото: УГИБДД по Тверской области

На 210 км автотрассы М-10 в Торжокском районе фура врезалась в стоящую Газель дорожных рабочих. Один человек получил серьезные травмы.

Как сообщила пресс-служба УГИБДД по Тверской области, пострадал водитель Газели - мужчина 1963 года рождения.

По предварительной информации, у него диагностированы сотрясение мозга, черепно-мозговая травма, перелом ребер и шейного отдела позвоночника.

Мужчину госпитализировали в центральную районную больницу в Торжке.

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