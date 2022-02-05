В страшной аварии на федеральной трассе в Тверской области пострадал мужчина

Огромный грузоперевозчик въехал в Газель. Фото: УГИБДД по Тверской области

На 210 км автотрассы М-10 в Торжокском районе фура врезалась в стоящую Газель дорожных рабочих. Один человек получил серьезные травмы.

Как сообщила пресс-служба УГИБДД по Тверской области, пострадал водитель Газели - мужчина 1963 года рождения.

По предварительной информации, у него диагностированы сотрясение мозга, черепно-мозговая травма, перелом ребер и шейного отдела позвоночника.

Мужчину госпитализировали в центральную районную больницу в Торжке.