Губернатор Тверской области поздравил Наталью Непряеву с серебряной медалью на зимней Олимпиаде

Наталья Непряева выиграла серебро на Олимпиаде, а до этого в январе стала победительницей "тур де Ски". Фото: Инстаграм Натальи Непряевой

Как мы уже написали, лидер сборной по лыжным гонкам в составе олимпийской команды нашей страны Наталья Непряева из Твери сегодня утром выиграла серебро в скиатлоне. Это вообще первая медаль россиян на Олимпиаде-2022 в Пекине. С этим событием спортсменку уже поздравил губернатор Игорь Руденя. - Вы завоевали первую медаль российской команды на главных спортивных стартах планеты, подтвердили высокий класс мастерства и силу воли. Ваша награда приумножает достижения отечественной школы лыжных гонок, славу нашей страны как великой спортивной державы. Желаю Вам новых олимпийских достижений в Пекине! Тверская область болеет за Вас и гордится Вами, - отметил Игорь Руденя в телеграмме лыжнице. Напомним, перед Олимпиадой воспитанница тверской школы лыжных гонок, бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Наталья Непряева одержала победу в престижной многодневке «Тур де Ски». Она стала первой российской лыжницей, которая смогла завоевать этот титул. Наталья Непряева - заслуженный мастер спорта, президент Федерации лыжных гонок Тверской области, награждена знаком «За заслуги в развитии Тверской области».