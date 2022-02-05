В Тверской области на 5 февраля за сутки коронавирусом заразились уже свыше 1500 человек

Количество заражающихся коронавирусом граждан нещадно растет, большинство болеют дома. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 5 февраля в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 1506 человек. Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 114 715 заболевшим.

За прошедшие сутки выздоровели 55 человек. Всего с начала пандемии - 92 388 граждан.

2463 заразившихся человека за время пандемии скончались. За последние сутки от коронавируса умер один житель региона.

На карантине - 19 864 человека, плюс 1450 - за сутки. Госпитализировано за минувшие сутки 179 граждан.

Такие данные приводит региональный оперштаб.

В Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 653 152 человека, в том числе за сутки – 1493 жителя.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова.

Графика: ПТО

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