Тверь
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье5 февраля 2022 11:12

В Тверской области на 5 февраля за сутки коронавирусом заразились уже свыше 1500 человек

Госпитализировано 179 граждан
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Количество заражающихся коронавирусом граждан нещадно растет, большинство болеют дома.

Количество заражающихся коронавирусом граждан нещадно растет, большинство болеют дома.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 5 февраля в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 1506 человек. Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 114 715 заболевшим.

За прошедшие сутки выздоровели 55 человек. Всего с начала пандемии - 92 388 граждан.

2463 заразившихся человека за время пандемии скончались. За последние сутки от коронавируса умер один житель региона.

На карантине - 19 864 человека, плюс 1450 - за сутки. Госпитализировано за минувшие сутки 179 граждан.

Такие данные приводит региональный оперштаб.

В Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 653 152 человека, в том числе за сутки – 1493 жителя.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

0