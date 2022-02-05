В Тверской области у женщины украли электроинструменты на 35000 рублей

В полицию обратилась женщина... Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Редкинское отделение полиции ОМВД России по Конаковскому району обратилась 35-летняя местная жительница с заявлением о краже. Женщина пояснила, что из строительного вагончика на ее участке в деревне Старое Мелково исчезли бензопила, шуруповёрт и два электролобзика. Ущерб заявительница оценила в 35 000 рублей.

В ходе следственно-оперативных действий полицейским удалось установить личность предполагаемого преступника. Им оказался 46-летний житель Конаковского района, который ранее работал у заявительницы. Он знал, где женщина прячет ключ от бытовки, и вывез похищенное, пока ее не было, на автомобиле.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Ведется следствие. Полицейские проверяют мужчину на причастность к совершению аналогичных противоправных действий, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.