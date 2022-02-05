Появилось сообщение о падении сосулек на человека в Твери

Будьте осторожны, в городе много сосулек свисает с крыш. Фото: Александр ЖМУЛИН

Вчера, 4 февраля, поздно вечером в паблике "Осторожно Тверь! (ex - Позор Тверь)" одна девушка сообщила, что на голову и плечо ее брата упали два осколка льда (видимо, все-таки сосулек) в областной столице.

По словам родственницы пострадавшего, коммунальщики сбивали лед с крыши дома № 46/30 (около 5 подъезда) на проспекте Победы, а в это время из подъезда выходил ее брат.

- Брату была дана команда, что можно идти одним из сотрудников, и итог был таков. Сейчас он лежит в больнице, - поделилась подробностями женщина.

Причем до больницы, по ее же словам, он дошел сам в шоковом состоянии.

В комментариях девушке посоветовали написать заявление в полицию. Девушка ответила, что так и сделает.

Будьте крайне осторожны рядом с домами, смотрите вверх, старайтесь избегать передвижения близко к стенам зданий - в городе действительно много сосулек. Синоптики обещают потепление, а это значит, что они начнут падать с крыш.