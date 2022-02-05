Школьники Тверской области смогут повысить свою финансовую грамотность

Школьников научат, как обращаться с финансами грамотно.
Фото: Архив "КП"
Школьники Тверской области могут принять участие во всероссийской весенней сессии онлайн-уроков финансовой грамотности. Как сообщило областное правительство, в прошлом году к проекту уже присоединились 85 школ Верхневолжья, более 7,5 тысячи учащихся прошли занятии.
Подключиться к онлайн-урокам можно как классом, так и индивидуально из дома. Продолжительность урока – 45 минут. Эфиры проходят по будням с трех утра до семи вечера.
Серия вебинаров для школ, колледжей, школ-интернатов и детских домов охватывает 18 тем разного уровня сложности – от правил безопасности в киберпространстве до основ предпринимательства и инвестирования.
На занятиях, в частности, можно будет узнать о вкладах, кредитах, различных финансовых инструментах, страховании, инфляции, преимуществах владения и безопасном использовании банковской карты. Лекторы - эксперты и представители финансовых организаций.
Подробности можно узнать здесь.