Школьники Тверской области смогут повысить свою финансовую грамотность

Школьников научат, как обращаться с финансами грамотно. Фото: Архив "КП"

Школьники Тверской области могут принять участие во всероссийской весенней сессии онлайн-уроков финансовой грамотности. Как сообщило областное правительство, в прошлом году к проекту уже присоединились 85 школ Верхневолжья, более 7,5 тысячи учащихся прошли занятии.

Подключиться к онлайн-урокам можно как классом, так и индивидуально из дома. Продолжительность урока – 45 минут. Эфиры проходят по будням с трех утра до семи вечера.

Серия вебинаров для школ, колледжей, школ-интернатов и детских домов охватывает 18 тем разного уровня сложности – от правил безопасности в киберпространстве до основ предпринимательства и инвестирования.

На занятиях, в частности, можно будет узнать о вкладах, кредитах, различных финансовых инструментах, страховании, инфляции, преимуществах владения и безопасном использовании банковской карты. Лекторы - эксперты и представители финансовых организаций.

Подробности можно узнать здесь.