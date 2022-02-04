Привозные фрукты из разных стран не прошли проверку в Твери

Привозные фрукты из разных стран не прошли проверку Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям

В начале февраля сотрудниками отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям провели надзорные рейды по проверке овощей и фруктов в Лихославле и в Московском и Пролетарском районах Твери.

Во время проверки в четырех случаях был выявлен риск возможного распространения карантинных вредных организмов с хурмой, гранатами из Азербайджанской Республики; яблоками, виноградом из Республики Молдова; апельсинами из Турции; мандаринами из Абхазии, Марокко; грейпфрутами из Турции, Арабской Республики, Египта, не прошедшими в полной мере фитосанитарный карантинный контроль.

За нарушение в области карантина растений в отношении виновных лиц возбуждено административное производство.