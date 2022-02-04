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Общество4 февраля 2022 16:43

Водителей в Тверской области проверят на трезвость в выходные

Рейд состоится с 4 по 6 февраля
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Госавтоинспекторы проверят водителей на трезвость Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекторы проверят водителей на трезвость Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области Госавтоинспекция проведет профилактическое мероприятие "Контроль трезвости". Рейд состоится с 4 по 6 февраля.

На дорогах Верхневолжья госавтоинспекторы проверят водителей на состояние алкогольного или наркотического опьянения.

Инспекторы УГИБДД России по Тверской области призывают жителей сообщать информацию о водителях,которые ведут себя на дороге неадекватно и могут находиться в состоянии опьянения. Информацию можно передать по телефонам дежурной части: "02" или "102" .

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