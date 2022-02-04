Жители Твери 187 раз пожаловались в Госавтоинспекцию на нарушителей ПДД

Более 120 фактов правонарушений объективно подтверждены Фото: УГИБДД России по Тверской области

С начала года жители Твери направили в региональную Госавтоинспекцию 187 сообщений с фото и видеоматериалами о нарушениях водителями правил дорожного движения.

- В ходе рассмотрения заявлений более 120 фактов правонарушений объективно подтверждены. По остальным обращениям установить факт правонарушения не представилось возможным в связи с отсутствием необходимой информации, - сообщили в УМВД России по Тверской области.

К ответственности за совершение административных правонарушений привлечены 48 нарушителей. Их штрафуют за езду по тротуару, нарушение расположения автомобиля на проезжей части, не предоставление преимущества в движении "скорой помощи".

Госавтоинспекторы Тверской области продолжают работу с заявлениями и благодарят тверичан за активную позицию, способствующую снижению аварийности на дорогах.