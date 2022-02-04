Тренер спортшколы в Твери осужден за распространение детской порнографии

Бывший тренер осужден на пять лет Фото: архив "КП"

В Твери вынесен приговор по делу бывшего детского тренера по баскетболу одной из спортивных школ. Мужчина признан виновным в незаконном распространении порноматериалов с участием несовершеннолетних.

Следствием и судом установлено, что в период с 2016 по 2020 года подсудимый через свою страницу в соцсети распространял порнографические фото и видеоматериалы, в том числе с участием несовершеннолетних, не достигших 14-ти летнего возраста.

- Следователем Следственного комитета по уголовному делу проведён значительный объём следственных действий, допрошено более 40 свидетелей, проведен ряд сложных комплексных экспертиз, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

Судом мужчина осужден на пять лет лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием и обучением несовершеннолетних, сроком на восемь лет.