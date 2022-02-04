Спортсмен из Твери Даниил Ейбог снял проход нашей команды по стадиону на открытии Олимпиады-2022

Стопкадр из ролика. Фото: Instagram/daniileybog/скриншот

Как мы ранее писали, сегодня, 4 февраля, на открытии зимней Олимпиады-2022 в Пекине один из двух тверских олимпийцев, шорт-трекист Даниил Ейбог поделился в соцсети видеороликом "из-за кулис" перед торжественным проходом по стадиону команды нашей страны. Чуть позже он снял и непосредственно сам проход.

Даниил не стал делать и выкладывать длинный ролик. Но и этот немного передает атмосферу стадиона на открытии Олимпиады так сказать из гущи событий. Причем на видео наложена музыка хип-хопа.

Делегация нашей сборной олимпийцев шла по Национальному стадиону Пекина под флагом Олимпийской команды России. Знаменосцами стали конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев.

Смотрите ролик Даниила на его странице в Инстаграме.

Скорее всего, за Ейбога можно будет поболеть уже завтра. С 14:38 в субботу начнутся квалификационные забеги в шорт-треке на 1000 метров у мужчины, затем будет смешанная эстафета.

Вторая участница Олимпиады из Твери, лидер нашей сборной по лыжным гонкам Наталья Непряева также, видимо, выйдет на первый старт завтра. В 10:45 начнется Скиатлон, 15 км.