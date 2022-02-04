Тверь
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 февраля 2022 14:18

В Твери пройдет онлайн акция памяти подвига танкового экипажа Степана Горобца

Мероприятие состоится 8 февраля
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Твери вспомнят легендарный подвиг танкового экипажа Степана Горобца Фото: администрация Твери

В Твери вспомнят легендарный подвиг танкового экипажа Степана Горобца Фото: администрация Твери

8 февраля 2022 года в Твери пройдет молодежная онлайн-акция "Подвиг легендарного танкового экипажа командира, Героя Советского Союза Степана Горобца".

Присоединиться к акции можно в социальной сети "ВКонтакте" в группе "Молодежь Твери" и в группе МАУ "Молодежный центр г. Твери".

В мероприятии примут участие ученики тверских школ, воспитанники военно-патриотических клубов, активисты волонтёрских движений.

Степан Христофорович Горобец - старший сержант Красной армии родился 8 февраля 1913 года, а погиб 8 февраля 1942 года в бою у села Петелино в Ржевском районе. Герой Советского Союза. 17 октября 1941 года в ходе рейда 21-ой отдельной танковой бригады на Калинин провел свой танк "Т-34" с запада на восток через занятый противником город, уничтожив силу и технику врага, вызвал замешательство и панику в рядах немцев.

0