Работникам завода в Твери задолжали по заработной плате более двух миллионов рублей

Работникам завода задолжали зарплату Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Государственную инспекцию труда Тверской области обратился работник завода по металлообработке в Твери и сообщил о невыплате зарплаты.

Была проведена внеплановая документарная проверка и выявлена задолженность по заработной плате за ноябрь 2021 года в размере 2 млн. 189 тыс. руб. перед 60 работниками.

Работодателю выдано предписание об устранении выявленных нарушений, которое исполнено в полном объеме.

- Виновные лица будут привлечены к административной ответственности, - сообщили в трудовой инспекции.

Права 60 работников восстановлены.