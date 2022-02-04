Шорт-трекист из Твери Даниил Ейбог выложил видеоролик перед проходом наших олимпийцев по стадиону в Пекине

Кадр из видео. Фото: Instagram/daniileybog/скриншот

В Пекине открывается зимняя Олимпиада-2022. Перед выходом нашей олимпийской команды коротким видеороликом "из-за кулис" поделился у себя в Инстаграме член сборной по шорт-треку, один из двух олимпийцев из Твери Даниил Ейбог. Напомним, что вторая - лидер лыжной сборной Наталья Непряева.

Ролик очень короткий, но Даниил с респиратором на лице (на Олимпиаде очень строго с антиковидными мерами) на фоне олимпийского стадиона рассказал, что он называется "Птичье гнездо". А также о том, что там уже открывали Олимпиаду, только летнюю, в 2008 году.

На момент выхода новости, делегация нашей сборной олимпийцев уже прошла по Национальному стадиону Пекина под флагом Олимпийской команды России. Спортсмены и другие участники делегации были одеты в модные серые куртки с цветами российского флага на плече.

Знамя сборной ОКР несли конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев.

Напомним, что соревнования и по шорт-треку, и по лыжным гонкам на Олимпиаде стартуют завтра, 5 февраля. Следите за трансляциями и болейте за наших.