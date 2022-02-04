В Твери росгвардеец помог женщине, которой стало плохо на улице

Росгвардеец помог женщине а улице Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

В Твери сотрудник отдельного батальона вневедомственной охраны Росгвардии сержант полиции Александр Осокин помог женщине, которой стало плохо на улице.

Мужчина возвращался с утренней пробежки и на улице Горького заметил лежащего на тротуаре пешехода. Женщина находилась в полусознательном состоянии и толком не могла ничего пояснить.

Сержант полиции вызвал "скорую помощь" и доложил о ситуации своему начальнику. Вместе с проходившей мимо женщиной они подняли пострадавшую и усадили на лавку.

53-летнюю женщину госпитализировали на реанимобиле.

- В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Тверской области.