Тверь
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 февраля 2022 12:19

В Твери с 3 февраля временно не работает травмпункт горбольницы №6

График приема остальных отделений изменен
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Твери изменился график работы травмпунктов

В Твери изменился график работы травмпунктов

Фото: Даба ДАБАЕВ

Травматологический пункт горбольницы №6 на улице Орджоникидзе в Твери временно не работает. Учреждение закрыто с 3 февраля. Об этом сообщает областной Минздрав.

Пациенты травматологического профиля Твери и Калининского района первичную экстренную и неотложную медицинскую помощь могут получить в травматологических пунктах городских клинических больниц №1 и №7, в соответствии с графиком работы.

Повторный прием пациентов Московского района осуществляется по месту первичного обращения, Калининского района – Калининской ЦРКБ (за исключением проведения антирабической терапии).

График работы Фото: Минздрав Тверской области

График работы Фото: Минздрав Тверской области

0