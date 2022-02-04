В Твери с 3 февраля временно не работает травмпункт горбольницы №6

В Твери изменился график работы травмпунктов Фото: Даба ДАБАЕВ

Травматологический пункт горбольницы №6 на улице Орджоникидзе в Твери временно не работает. Учреждение закрыто с 3 февраля. Об этом сообщает областной Минздрав.

Пациенты травматологического профиля Твери и Калининского района первичную экстренную и неотложную медицинскую помощь могут получить в травматологических пунктах городских клинических больниц №1 и №7, в соответствии с графиком работы.

Повторный прием пациентов Московского района осуществляется по месту первичного обращения, Калининского района – Калининской ЦРКБ (за исключением проведения антирабической терапии).