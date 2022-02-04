За неделю в лесах Тверской области подстрелили десять волков

В Тверской области ведется регулирование численности волка Фото: Мария ГОРЕЛОВА

В Тверской области проходят ежегодные мероприятия по снижению численности волка.

По данным Минприроды региона, за неделю, с 26 января по 2 февраля 2022 года, охотниками Вышневолоцкого ГО, Кесовогорского, Зубцовского и Ржевского районов добыты десять хищников. Ведется облавная охота с использованием флажков.

- Мероприятие проводится для предотвращения угрозы возникновения и распространения болезней среди охотничьих ресурсов, нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания, - отмечают в Минприроды. - Ежегодно жертвами волков становятся промысловые звери и птицы. Особенно страдают копытные: косули, лоси и кабаны.

За обычу волка охотники могут получить поощрение. Работа по регулированию численности хищников в регионе продолжается.