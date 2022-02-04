В Тверской области мужчина перевозил на машине украденные на улицах люки

Похищенное изъято у похитителя Фото: архив "КП"

В Бежецкий отдел полиции обратился директор местного предприятия и сообщил, что на улицах Льва Толстого и Нечаева похищены крышка люка и два канализационных кольца. Ущерб составил более 7000 рублей.

В ходе розыска была составлена ориентировка на возможного похитителя. Той же ночью сотрудники ГИБДД остановили автомобиль "ВАЗ 21104" под управлением 32-летнего местного жителя. При проверке документов автоинспекторы обратили внимание, что водитель сильно нервничает, решили осмотреть машину и нашли в багажнике похищенное имущество коммунального предприятия.

Украденные люки мужчина хотел сдать на металл. По статье "Кража" на него завели уголовное дело.