Жителям Тверской области предлагают написать "онкологический диктант"

Акция уже стартовала и продлится до 28 февраля. Фото: onco-life.ru

Всемирный день борьбы против рака отмечается 4 февраля. В этот день в Твери, на областной станции переливания крови, был организован сбор крови для паллиативных пациентов. В течение февраля также запланирован ряд мероприятий и акций, нацеленных на просвещение населения в вопросах онкологии и реабилитацию людей, переживших рак.

Жители региона могут написать "онкологический диктант". Акция уже стартовала и продлится до 28 февраля. Написать диктант на специальном сайте могут все желающие. На тестирование отводится час.

В Твери "онкологический диктант" состоялся на площадке Центра специализированных видов медицинской помощи имени Аваева. В числе первых, кто принял участие в диктанте, стали сотрудники Клиники женского здоровья. На следующей неделе диктант напишут студенты медицинских колледжей региона.

В феврале также заявлены мероприятия, направленные на психологическую и эмоциональную поддержку женщин, которые перенесли мастэктомию.