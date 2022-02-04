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Общество4 февраля 2022 11:30

В лесной фонд Тверской области переведут 350 га сельхозземель

Участки расположены в Западнодвинском и Краснохолмском муниципальных округах
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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350 га земель пополнили лесной фонд

350 га земель пополнили лесной фонд

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Тверской области три земельных участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 351,4 га переведут в лесной фонд. Участки расположенны в Западнодвинском и Краснохолмском муниципальных округах. Решение о переводе земель принято на заседании Межведомственной комиссии по земельным отношениям, которое 4 февраля провел губернатор Игорь Руденя.

Изменение статуса территорий позволит повысить эффективность борьбы с незаконными рубками леса, обеспечить необходимый запас ресурсов для деревообрабатывающей промышленности Верхневолжья.

На заседании также рассмотрены вопросы, связанные с эксплуатацией сооружений дорожного транспорта и магистрального нефтепровода на территории Калининского района и Краснохолмского муниципального округа.

Кроме того, одобрено установление охранных зон для газопроводов в ряде населенных пунктов Зубцовского района, в поселке Кесова Гора и в Осташкове.

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