В лесной фонд Тверской области переведут 350 га сельхозземель

350 га земель пополнили лесной фонд Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Тверской области три земельных участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 351,4 га переведут в лесной фонд. Участки расположенны в Западнодвинском и Краснохолмском муниципальных округах. Решение о переводе земель принято на заседании Межведомственной комиссии по земельным отношениям, которое 4 февраля провел губернатор Игорь Руденя.

Изменение статуса территорий позволит повысить эффективность борьбы с незаконными рубками леса, обеспечить необходимый запас ресурсов для деревообрабатывающей промышленности Верхневолжья.

На заседании также рассмотрены вопросы, связанные с эксплуатацией сооружений дорожного транспорта и магистрального нефтепровода на территории Калининского района и Краснохолмского муниципального округа.

Кроме того, одобрено установление охранных зон для газопроводов в ряде населенных пунктов Зубцовского района, в поселке Кесова Гора и в Осташкове.