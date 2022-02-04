Рядом со Спасо-Преображенским храмом в Твери создадут пространство для отдыха

Вид на собор из двора со стороны Императорского дворца. Фото: ПТО

4 февраля губернатор Игорь Руденя и митрополит Тверской и Кашинский Амвросий провели рабочую встречу по вопросу продолжения работ по восстановлению Спасо-Преображенского собора в Твери.

В том числе обсуждалось благоустройство окружающей его территории. Его планируется начать весной при наступлении благоприятных погодных условий. Рядом с храмом обустроят пространство со скамейками для отдыха горожан и туристов.

На встрече в Тверской епархии. Губернатор и митрополит - во главе стола. Фото: ПТО

Также обсуждалось внутреннее убранство храма.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, планируется создать музей собора. Перечень уникальных экспонатов определен.

Возрождение святыни на историческом месте началось в 2014 году при поддержке неравнодушных земляков и благотворительного фонда «Собор».

5 декабря 2018 года, в день празднования 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, в восстанавливаемом храме Твери прошла первая Божественная литургия.

Спасо-Преображенский собор был заложен в 1285 году князем Михаилом Ярославичем и первым тверским епископом Симеоном.

Разрушили святыню в советское время.