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Общество4 февраля 2022 11:19

Управление по вопросам миграции УМВД России по Тверской области приостановило прием уведомлений по трудовым вопросам

Документы можно направить через интернет
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В миграционной службе ограничен прием граждан

В миграционной службе ограничен прием граждан

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С 1 февраля 2022 года в Управлении по вопросам миграции УМВД России по Тверской области временно приостанавливается прием уведомлений о заключении и прекращении (расторжении) трудового договора или гражданско-правового договора с иностранными гражданами.

Меры введены с связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией с коронавирусной инфекцией.

- Уведомление может быть направлено работодателем посредством почтовой связи на бумажном носителе заказным письмом с описью вложения, - сообщили в УМВД России по Тверской области.

Также подать документы можно через "Госуслуги".

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