Управление по вопросам миграции УМВД России по Тверской области приостановило прием уведомлений по трудовым вопросам

В миграционной службе ограничен прием граждан Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С 1 февраля 2022 года в Управлении по вопросам миграции УМВД России по Тверской области временно приостанавливается прием уведомлений о заключении и прекращении (расторжении) трудового договора или гражданско-правового договора с иностранными гражданами.

Меры введены с связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией с коронавирусной инфекцией.

- Уведомление может быть направлено работодателем посредством почтовой связи на бумажном носителе заказным письмом с описью вложения, - сообщили в УМВД России по Тверской области.

Также подать документы можно через "Госуслуги".