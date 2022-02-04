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Недвижимость4 февраля 2022 9:57

В Белом Тверской области определили объёмы предстоящей реконструкции водозабора и водопроводом

В город приехали специалистами «Тверь Водоканала»
Алексей АНДРЕЕВ
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В Белом запланировано обновить системы водоснабжения. Фото: предоставлено ПТО

В Белом запланировано обновить системы водоснабжения. Фото: предоставлено ПТО

Специалистами «Тверь Водоканала» приехали в город Белый и на месте определили виды и объёмы предстоящих работ по реконструкции местных водозабора и водопроводных сетей. Далее будет разработана необходимая документация для реализации проекта.

- Модернизация системы водоснабжения в городе Белый обсуждалась 25 января на встрече губернатора Игоря Рудени с главой Бельского района Вадимом Сивицким, - напомнила пресс-служба областного правительства. - Тогда Игорь Руденя подчеркнул - важно комплексно подойти к ремонту сетевого хозяйства, предусмотреть создание современных очистных сооружений и других объектов. Как отметил губернатор, регион готов оказать содействие в решении этого важного для жителей вопроса.

В муниципалитете необходимо обновление износившихся водопроводных сетей общей протяженностью более 30 км, чтобы улучшить качество воды.

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