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Происшествия4 февраля 2022 7:31

Следователи выясняют обстоятельства пожара с погибшими в Тверской области

Погибли мужчина и женщина
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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На месте происшествия работают следователи Фото: СУ СК РФ по Тверской области

На месте происшествия работают следователи Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Вышневолоцким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту гибели людей при пожаре в деревне Лукино Спировского района.

ЧП произошло 3 февраля. При тушении пожара в доме были обнаружены тела мужчины и женщины.

В ближайшее время будут назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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