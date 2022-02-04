Следователи выясняют обстоятельства пожара с погибшими в Тверской области

На месте происшествия работают следователи Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Вышневолоцким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту гибели людей при пожаре в деревне Лукино Спировского района.

ЧП произошло 3 февраля. При тушении пожара в доме были обнаружены тела мужчины и женщины.

В ближайшее время будут назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.