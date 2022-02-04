Монеты, магниты, булавки и батарейки: медики ДОКБ Твери показали проглоченные детьми предметы

Предметы, которые чаще всего проглатывают дети Фото: vk.com/dokbtver

Врачи Детской областной клинической больницы в Твери показали в соцсети коробочку из отделения ЭГДС, где лежат находки, извлечённые врачами из пищеводов детей. В "сокровищницу" попали монеты, заколки, булавки, мелкие части детских конструкторов, гвозди, ключи, магниты.

- По статистике, в среднем 50 детей в год поступают к нам с инородными предметами в пищеводе, - рассказала заведующая отделением ЭГДС Татьяна Минько и дала разъяснения родителям что делать, если ребёнок проглотил какой-то предмет.

При проглатывании инородного тела у ребенка могут быть рвотные позывы, выраженное слюнотечение. Ребёнок отказывается от еды, питья. Это риск повреждения пищевода. Инородное тело давит на стенки, травмирует их, мешает прохождению пищи. Извлечение предмета из пищевода ребёнка - сложная трудоёмкая процедура, требующая особенного оборудования и особых навыков и опыта врача.

Самое опасное, когда ребёнок проглатывает батарейки. Через некоторое время ониокисляются, появляются ожоги в месте стояния, прожигается стенка, поэтому ее тяжелее вытащить.

- Если ребенок что-то проглотил, необходимо приехать в приемное отделение ДОКБ, там ребёнку сделают снимок для определения где именно находится инородное тело. Затем ребёнку под общим обезболиванием, с помощью специального эндоскопического оборудования изымут проглоченный предмет. Такие манипуляции проводят только в Детской областной клинической больнице, - разъясняют врачи и призывают родителей внимательнее следить, с чем играют маленькие дети.