В правительстве Тверской области рассмотрели итоги АИП-2021

В областном правительстве прошло совещание. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

В 2021 году по Адресной инвестиционной программе были заявлены объекты в 24 муниципалитетах, преимущественно в сфере ЖКХ. Итоги реализации АИП-2021 обсудили 3 февраля на совещании в областном правительстве под руководством губернатора Игоря Рудени. В рамках АИП построены внутрипоселковые сети в поселках Жарковский, Молоково и Фирово. Газовые сети обустроены в населенных пунктах Калининского, Старицкого, Кимрского, Ржевского, Бежецкого, Рамешковского и других районов. В муниципалитетах модернизировано несколько объектов теплоэнергетики, введена газовая котельная в Бологое. В сфере образования введены детские сады в Твери, Торопце, Бурашево Калининского района, в спорте – центр стрелковых видов спорта «Березино». Реконструирован путепровод через Октябрьскую железную дорогу в Вышнем Волочке, построен пешеходный мост через Тьмаку в Твери. На совещании уделили внимание и объектам программы, строительство которых заявлено или продолжается в нынешнем году. Игорь Руденя поставил задачи относительно ввода знаковых объектов: детских поликлиник в Твери, Торжке и Кимрах, Бологовской ЦРБ, гребной базы в областном центре, детских садов в муниципалитетах и других учреждений. Прежде всего, министерствам необходимо неусыпно контролировать подготовку проектной документации и следить за работами на стройплощадках.