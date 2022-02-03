Спасатель-кинолог из Твери рассказала, как вести себя при встрече с бродячими собаками

Причин проявления агрессии у бездомных собак может быть множество. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Нападения собак на людей в Твери и области не редкость. Конечно, животные не виноваты, что оказались на улице и одичали. Но то, что некоторые из них могут представлять реальную опасность - факт. И при встрече с бродячей стаей лучше заранее знать, как себя вести. Кинолог аварийно-спасательной службы Тверской области Наталья Шмонова рассказала об основных правилах поведения при встрече с бродячими собаками.

Кинолог аварийно-спасательной службы Тверской области Наталья Шмонова. Фото: ГУ МЧС по Тверской области.

Причин проявления агрессии у бездомных собак может быть множество: голод, страх, защита потомства, бешенство, вторжение на их территорию, предыдущий негативный опыт общения с человеком и другие, отмечает кинолог. Особенно опасны собаки в группе и, конечно, бешеные животные.

Основные правила поведения при встрече с собакой таковы:

- ни в коем случае нельзя делать резких движений или бежать – это спровоцирует рефлекс преследования;

- не стоит смотреть собаке в глаза – собака воспринимает это как угрозу лучше смотреть слегка в сторону, не показывая при этом страха;

- никогда не трогайте собак, не отнимайте у них ничего, не дразните;

- оцените как реагирует на вас собака - иногда достаточно просто спокойно пройти мимо.

Заметив группу собак:

- смените маршрут и обойдите собак стороной, немедленно, но без паники;

- если собаки вас окружили, кинолог предлагает следующую схему действий: остановится, опустить руки и не шевелиться - животные будут проверять вас на крепость, прыгать вокруг и лаять, но нападать не решатся, поскольку вы не совершаете никаких действий и ваши силы им неизвестны;

- уходить желательно не поворачиваясь спиной, без резких движений;

- о бездомной стае следует сообщить в местную администрацию.

Наталья Шмонова так же напоминает, что прикармливать бездомных собак тоже опасно - могут возникнуть ситуации, когда именно попытка задобрить агрессивно настроенных животных может обернуться неприятностью.

Если собака вас укусила, обработайте рану дезинфицирующим средством и обязательно обратитесь за медицинской помощью. Бешенство смертельно для человека и с момента проявления клинических симптомов считается неизлечимым.