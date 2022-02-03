В Твери пешеходов штрафуют за нарушение ПДД

Пешеходов-нарушителей привлекли к ответственности Фото: УГИБДД России по Тверской области

3 февраля в Твери состоялось профилактическое мероприятие "Пешеход". В ходе рейда сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую работу, направленную на пресечение нарушений Правил дорожного движения, как со стороны водителей, так и со стороны пешеходов.

Дополнительные экипажи начали патрулирование улиц в 7:00 утра. За время рейда составлено 13 административных материалов в отношении водителей и пешеходов, нарушивших требования Правил дорожного движения, из них девять - в отношении пешеходов и четыре - в отношении водителей.

Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дорогах и не допускать нарушений ПДД.