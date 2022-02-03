В Тверской области мужчина пытался украсть автобусную остановку

Подозреваемого задержала полиция Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Вышневолоцкий отдел полиции обратились автомобилисты, которые заметили, как ночью на автодороге Домославль – Княщины неизвестный мужчина пилит металлическую конструкцию автобусной остановки. Свидетели сообщили марку и цвет автомобиля злоумышленника – ВАЗ 2110 тёмного цвета.

На место выехала следственно-оперативная группа. К моменту приезда полицейских злоумышленник успел скрыться, бросив демонтированные части конструкции.

В ходе розыска подозреваемого установили. Им оказался 57-летний ранее судимый местный житель. В полиции мужчина сознался, что с помощью автомобиля оттащил остановку от дороги и пытался распилить, а потом планировал сдать на металл.

На злоумышленника завели уголовное дело.