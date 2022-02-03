Игорь Руденя поздравил «Верхневолжское АТП» с двухлетием новой модели пассажирских перевозок в Тверской области

Губернатор вручил награды лучшим водителям и другим работникам предприятия.

Сегодня, 3 февраля 2022 года, исполнилось два года с момента запуска новой транспортной модели в Тверской области. Губернатор Игорь Руденя в связи с этим посетил автопарк компании-перевозчика и поздравил с двухлетием работы руководство и сотрудников «Верхневолжского АТП».

Лучшим работникам предприятия были вручены награды.

- Вот уже два года «Транспорт Верхневолжья» работает в нашем регионе. За это время жители оценили высокое качество перевозок. После Твери и Калининского района новую модель распространили на Ржевскую, Старицкую, Зубцовскую, Кимрскую агломерации. Через месяц она начнет работу в Конаковском районе. Новый общественный транспорт является комфортным, безопасным и современным. Сегодня наш опыт перенимают другие субъекты России. Это заслуга всех, кто трудится на предприятии, - сказал собравшимся Игорь Руденя.

Сотрудники АТП задали губернатору несколько вопросов.

К примеру, про расчистку от снега подъездов к остановкам. Сейчас далеко не везде это сделано. Водители автобусов испытывают трудности.

Глава региона ответил, что администрации Твери будет дано поручение усилить эту работу.

Также был задан вопрос о ремонте улиц Паши Савельевой и Хромова в областной столице, а также участка дороги от деревни Новое село до поселка Приволжский в Кимрском районе, моста через реку Большая Лоча в Ржевском районе.

Игорь Руденя заверил, что все эти участки и мост отремонтируют - работы начнутся в этом году.

СПРАВКА КП

В ходе перехода на новую модель пассажирских перевозок в Тверской области синие автобусы под брендом "Транспорт Верхневолжья" сначала были запущены в Твери и Калининском районе (сейчас действует 85 маршрутов). Затем - в Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломерациях (действует 110 маршрутов).

На всех маршрутах новой транспортной модели в Тверской области действует льготный проезд. Для учащихся предусмотрен школьный абонемент.