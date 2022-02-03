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Общество3 февраля 2022 12:07

"Водитель действовал не по инструкции": в "Транспорте Верхневолжья" прокомментировали случай с подростком в автобусе

15-летней девочке стало плохо во время движения
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Водителю будет объявлен выговор

Водителю будет объявлен выговор

Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Инцидент произошел 31 января 2022 года в Ржеве. Утром 15-летняя девочка, находясь в автобусе, который следовал из поселка РТС, почувствовала себя плохо, подошла к водителю и попросила выпустить ее из автобуса, а потом потеряла сознание.

Пассажиры автобуса оказали девочке помощь. Водитель довёз ее до ближайшей остановки - завод "ЭЛТРА", где девочку вывели на свежий воздух.

- Как показали камеры видеонаблюдения, один из пассажиров остался с девочкой на остановке. Также, судя по записям камер видеонаблюдения, пассажиры дали водителю понять, что с девочкой все в порядке, после чего он уехал. В связи с тем, что водитель действовал не по инструкции, ему будет объявлен выговор по данному инциденту. Со всем водительским составом будет проведен дополнительный инструктаж, - прокомментировали ситуацию в "Транспорте Верхневолжья".

По данному случаю следователем Ржевского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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