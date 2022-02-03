В Тверской области задержан подозреваемый в разбойном нападении на пожилую женщину

Орудие преступления нашли на месте происшествия Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Бежецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области расследуется уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя, подозреваемого в разбойном нападении и убийстве 75-летней женщины.

14 января около дома на Набережной Рядового Николаева в Бежецке мужчина с ножом напал на пенсинерку, ранив ее в живот и бедро, отнял телефон, кошелек и скрылся. Потерпевшая смогла дойти до магазина, где ей вызвали скорую помощь.

18 января от полученных телесных повреждений пенсионерка скончалась в больнице.

Полицейские составили ориентировку с приметами нападавшего, на месте происшествия эксперты-криминалисты изъяли следы и микрочастицы. На розыск и задержание подозреваемого были направлены патрульные экипажи и сотрудники оперативных служб.

На месте преступления был изъят нож. Подозреваемого определили по оставленным следам ДНК. Фигурант был задержан сотрудниками Следственного комитета и сотрудниками МВД в одном из населенных пунктов Бежецкого района.

- Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения, - сообщили в региональном СКР.

Расследование уголовного дела продолжается.