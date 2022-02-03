Житель Тверской области взял в кредит миллион и перевел аферисту

Мужчину обманули телефонные мошенники Фото: Александр Новиков

Очередной жертвой мошенников стал житель Бологовского района Тверской области. Мужчина обратился в полицию и рассказал, что ему поступил звонок от неизвестного, который представился специалистом департамента безопасности Центрального банка РФ.

Звонивший сообщил, что мошенники пытаются оформить на имя мужчины крупный кредит, чтобы предотвратить хищение денег, заявитель должен сам оформить займ и отправить деньги на "безопасные" счета.

Потерпевший сделал все по инструкции: взял в банке 1 090 000 рублей и перевел всю сумму мошенникам через приложение на телефоне и терминал в продуктовом магазине.

После перевода связь прервалась, а обманутый гражданин обратился в полицию.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело. Фигуранта разыскивает полиция.