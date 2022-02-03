За сутки в Тверской области в Центры амбулаторной помощи обратились 3700 человек

Прием пациентов ведется круглосуточно Фото: ПТО

В Тверской области за прошедшие сутки в Центры амбулаторной помощи обратились более 3700 человек с симптомами ОРВИ и коронавирусной инфекции.

- В круглосуточном ЦАПе, который по графику работал в прошедшую ночь в Калининской ЦРБ, приняли 55 человек, - сообщает оперштаб.

Всего в регионе действуют 15 центров амбулаторной помощи для взрослых и три ЦАПа для детей. За сутки в детские ЦАПы обратились 570 человек.

Работа пунктов организована ежедневно с 8:00 до 20:00. Круглосуточное дежурство, включая выходные дни, осуществляется по графику с 20:00 до 8:00:

- в понедельник для обращений в ночное время работает ЦАП областного клинического лечебно-реабилитационного центра (г. Тверь, ул. Горького, д. 50),

- во вторник – ЦАП областного клинического кардиологического диспансера (г. Тверь, ул. Тамары Ильиной, д. 5),

- в среду – ЦАП Калининской центральной районной клинической больницы (Калининской района, пос. Химинститута, д. 59),

- в четверг – ЦАП городской клинической больницы №1 им В.В. Успенского (Тверь, Беляковский переулок, д. 5),

- в пятницу – ЦАП городской клинической больницы № 6 (поликлиника № 7, г. Тверь, б-р Гусева, д. 27),

- в субботу – ЦАП городской клинической больницы № 7 (поликлиника № 3, г. Тверь, ул. Маяковского, д. 35),

- в воскресенье – ЦАП клинической больницы скорой медицинской помощи (поликлиника № 1, г. Тверь, пр-т Ленина, д. 6).

Записаться на прием можно по телефону "горячей линии" - 122. По этому же номеру можно получить справочную информацию о работе медицинских организаций, первичную консультацию по вопросам прохождения диагностики и лечения, записаться на вакцинацию, вызвать врача на дом.