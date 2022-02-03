В Тверской области водитель автобуса оставил в опасности 15-летнюю девочку подростка

Следователи проводят проверку поступившей информации Фото: Евгения ГУСЕВА

Следователем Ржевского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по информации об оставлении в опасности подростка.

Инцидент произошел 31 января 2022 года в Ржеве. Утром 15-летняя девочка, находясь в автобусе, который следовал из поселка РТС, почувствовала себя плохо, подошла к водителю и попросила выпустить ее из автобуса, а потом потеряла сознание.

Далее, как сообщают следственные органы, со ссылкой на местные СМИ, водитель высадил девочку на остановке около завода "ЭЛТРА" в Ржеве и уехал. Подросток осталась без помощи в опасном для здоровья состоянии.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.