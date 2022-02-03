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Происшествия3 февраля 2022 8:23

Жителя Твери отправили в колонию за пьяное ДТП со смертельным исходом

В аварии погиб мужчина
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Виновник отправится в колонию-поселение Фото: архив "КП"

Виновник отправится в колонию-поселение Фото: архив "КП"

30-летний житель Твери получил 3,5 года колонии-поселения за пьяное ДТП со смертельным исходом.

Авари произошла на автодороге Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна. При движении со стороны Бежецка пьяный водитель выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Фольксваген Поло" под управлением 48-летнего водителя, который от полученных травм скончался на месте ДТП.

Обвинительное заключение вынесла прокуратура. Судом мужчина признан виновным по п. "а" части 4 статьи 264 УК РФ. Приговор не вступил в законную силу.

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