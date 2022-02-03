Тверь
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 февраля 2022 8:15

В Твери 12 водителей заставили снять тонировку

Рейд прошел 2 февраля
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Водителей оштрафовали за нарушение техрегалмента Фото: УГИБДД России по Тверской области

Водителей оштрафовали за нарушение техрегалмента Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Твери 2 февраля состоялось профилактическое мероприятие "Техрегламент". Сотрудники Госавтоинспекции останавливали автомобили, на лобовые и передние боковые стекла которых были нанесены пленки и другие покрытия, ограничивающие обзор, а также автомобили с незаконно внесенными изменениями в конструкцию транспортных средств.

За время рейда выявлено 21 административное правонарушение. 12 водителей привлекли к ответственности за тонировку и обязали на месте снять пленку со стекол, двое водителей оштрафованы за невыполнение законного требования сотрудников полиции, двое подвергнуты административному наказанию за неоплаченные ранее штрафы, один - за управление автомобилем без прав, еще шесть водителей передвигались на автомобилях с неисправностями и условиями, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств,

- Один материал передан в регистрационное подразделение для дальнейшей прекращении регистрации транспортного средства, - сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Тверской области.

0