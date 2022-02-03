Ботанический сад в Твери приглашает на семейный праздник "Птичья столовая"

Семейный праздник состоится 12 февраля Фото: vk.com/hortus/Афиша

12 февраля Ботанический сад Тверского госуниверситета приглашает жителей и гостей Твери на традиционный зимний праздник "Птичья столовая".

В программе: увлекательно-познавательное путешествие по парку Сада "Зимние тайны пернатых друзей" с орнитологом, доктором биологических наук, профессором, проректором по научной и инновационной деятельности Тверского госуниверситета Андреем Зиновьевым, конкурс на лучшую кормушку для птиц, ботанический чай из настоящего самовара, выставка орхидей "Тропический коктейль" в оранжерее "Зеленый дом".

Праздник будет проходить на улице, поэтому одевайтесь теплее и не забудьте кружки для чаепития.

Маски обязательны! Вход платный, дети до 6 лет - бесплатно. Начало праздника в 12:00.