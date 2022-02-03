Водитель без прав сбил пенсионерку на обочине дороги в Тверской области

В ДТП пострадала пешеход Фото: Степан КАМЕНЕВ

ДТП произошло 2 февраля на улице 1-я Александровская в поселке Сандово Тверской области.

Водитель на "Ниве", лишенный права управления транспортным средством, не учел погодные и дорожные условия, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и наехал на 72-летнюю женщину.

Пешеход стояла на обочине дороги без цели перехода. Женщина сама обратилась в больницу, где ей оказали помощь.

После ДТП водитель скрылся, но был разыскан сотрудниками ГИБДД.