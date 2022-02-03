Вечерней "Ласточке" Тверь-Торжок назначены дополнительные остановки

"Ласточке" Тверь-Торжок назначены дополнительные остановки Фото: Ольга ТРОФИМОВА

С 10 февраля "Ласточка", следующая по маршруту Тверь - Торжок, будет делать две дополнительные остановки - на платформах Кулицкая и Ильинская.

Как сообщили в Московско-Тверской ППК, изменения в расписание внесены по просьбе пассажиров.

Экспресс будет отправляться из Твери в 20:50, сделает остановку на платформе Кулицкая в 21:08, а на платформе Ильинская – в 21:33. Также остановка на пл. Ильинская назначена "Ласточке" отправлением из Твери в 17:56. Поезд будет прибывать на платформу в 18:37.

Поездка по маршруту Тверь - Кулицкая займёт 18 минут, цена билета - 82 рубля. Из Твери до пл. Ильинская можно будет добраться примерно за 40 минут и 197 рублей.